Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από αξιωματούχους.

Μετά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε πρόσκληση στις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στη χώρα.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στείλει τον ειδικό απεσταλμένο του στο Βερολίνο καταδεικνύει την βούληση της Ουάσινγκτον να γεφυρώσει τις εναπομείνασες διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας σχετικά με τους όρους του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου. Την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε καταστήσει σαφές πως θα έστελνε αξιωματούχο στη συνάντηση μόνον εφόσον πίστευε πως υπήρχε πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες.