Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, ο Γούντι Άλεν δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s With Baum?», έκλεισε τα 90 του χρόνια, θρήνησε το θάνατο της φίλης και πρώην μούσας του, Νταϊάν Κίτον, και συμμετείχε σε μια σπάνια σειρά συνεντεύξεων, μεταξύ των οποίων περιέγραψε τον Τζέφρι Έπσταϊν ως «γοητευτικό και ευγενικό».

Για αρκετά χρόνια, ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του Σουν-Γι Πρεβέν ήταν τακτικοί επισκέπτες στο αρχοντικό του Έπσταϊν στο Upper East Side, όχι μακριά από το δικό τους. «Πάντα αποδεχόμαστε. Πάντα με ενδιαφέρον», είπε για αυτά τα δείπνα σε μια επιστολή προς τον οικοδεσπότη του, με αφορμή τα 63α γενέθλια του Έπσταϊν.

Για λίγο έμοιαζε ότι ο Άλεν είχε βγει από μια μακρά περίοδο στο περιθώριο, μια περίοδο που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 όταν η πρώην σύντροφός του, Μία Φάροου, τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης τους, Ντύλαν – ισχυρισμούς που ο Άλεν πάντα αρνιόταν και για τους οποίους δεν απαγγέλθηκαν ποτέ ποινικές διώξεις.

Αλλά στο βαθμό που η συλλογική μνήμη του σκανδάλου είχε ξεθωριάσει, η σύνδεση με τον Έπσταϊν αναβιώνει και εμβαθύνει ερωτήματα σχετικά με τη σεξουαλική ηθική και την κοινωνική κρίση ενός άνδρα που παντρεύτηκε την υιοθετημένη κόρη της συντρόφου του, και μπορεί να προσμετρήσει στο πλούσιο, δημιουργικό του έργο μια ρομαντική κωμωδία για την εμπλοκή ενός μεσήλικα συγγραφέα με μια 17χρονη κοπέλα, για να μην πούμε και για το σενάριο του «Annie Hall», όπου ο χαρακτήρας του Τόνι Ρόμπερτς αστειεύεται ότι έκανε σεξ με 16χρονα δίδυμα.

Την Παρασκευή, οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής κυκλοφόρησαν μια σειρά από φωτογραφίες από το κτήμα Έπσταϊν, εικόνες του με διάσημους και ισχυρούς άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του Γούντι Άλεν. Στις εικόνες, οι δυο τους φαίνονται να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου σε περιβάλλον πιο οικείο από ένα πάρτι στο σπίτι.

Σε μια εικόνα, κάθονται απέναντι σε ένα τραπέζι ο ένας από τον άλλο, πιθανώς μετά από ένα μεγάλο γεύμα. Ανάμεσά τους υπάρχουν φλιτζάνια καφέ και ποτήρια νερού, και το μόνο άλλο άτομο γύρω είναι μια άγνωστη γυναίκα. Ο Έπσταϊν, που δεν φωτογραφιζόταν συχνά φορώντας γυαλιά, εδώ έχει μαύρο σκελετό παρόμοιο με το στυλ που φοράει ο Άλεν εδώ και χρόνια.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο από τους New York Times σχετικά με αυτές τις πρόσφατα διανεμηθείσες φωτογραφίες, ένας εκπρόσωπος του Άλεν δεν απάντησε.

Σε μια άλλη περίπτωση, ο Άλεν, καθισμένος σε μια καρέκλα σκηνοθέτη με ακουστικά στο λαιμό του, κοιτάζει ψηλά τον Έπσταϊν που εκείνος βλέπει προς την οθόνη του, πιθανώς κατά τη διάρκεια κάποιας επίσκεψης σε ένα κινηματογραφικό πλατό.

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει τον σκηνοθέτη να κάθεται σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο δίπλα στον Λάρι Σάμερς, τον πρώην πρόεδρο του Χάρβαρντ, ο οποίος πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ρωτούσε τον Έπσταϊν για συμβουλές γνωριμιών, σε μια σειρά αλληλογραφίας.

Μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των κειμένων και των emails, ο Σάμερς εξέφρασε τη ντροπή του για τη συνεχιζόμενη επικοινωνία του με τον Έπσταϊν, την οποία αποκάλεσε «παραπλανημένη». Αλλά όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας The Sunday Times, τον Σεπτέμβριο, σχετικά με τη σχέση του με τον άνδρα που αξιωματούχοι λένε ότι αυτοκτόνησε σε ένα ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης καθώς αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση, ο Άλεν δεν έδειξε καμία παρόμοια αμηχανία ή μεταμέλεια, αποκαλώντας τον, αντίθετα, «ουσιαστικό χαρακτήρα». Τα δείπνα ήταν γεμάτα από «επιφανείς ανθρώπους, καθηγητές κολεγίων, επιστήμονες, βραβευμένους με Νόμπελ — καταξιωμένοι άνθρωποι που ήταν διασκεδαστικό να τους ακούς», κατά την άποψη του Γούντι Άλεν.

«Μας είπε ότι ήταν στη φυλακή και ότι ήταν —δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη— αλλά ότι είχε μπει ψευδώς στη φυλακή με κάποιο τρόπο», είπε ο Άλεν, υποδηλώνοντας μια ευπιστία που πιθανώς εκφράζει μια συμπάθεια για κάποιον που θεωρεί ότι μπορεί να συν-ανήκει «στον κόσμο των άδικα κατηγορουμένων».

«Εκφοβήθηκε;» ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Σωστά, εκφοβήθηκε», είπε ο Άλεν. «Μας είπε ότι προσπαθούσε να το αναπληρώσει τώρα με το να είναι φιλάνθρωπος και να δίνει χρήματα σε επιστήμονες και πανεπιστήμια. Δεν θα μπορούσε να ήταν πιο καλός».

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Άλεν, εκείνος άρχισε να πηγαίνει στο σπίτι του Έπσταϊν το 2010, δύο χρόνια μετά την καταδίκη του για σεξουαλική επαφή με έφηβες.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, ο Γούντι Άλεν έχει κάνει δύο ταινίες – «Εγκλήματα και παραπτώματα» το 1989, και «Match Point», 16 χρόνια αργότερα – για εγκληματίες που δολοφονούν γυναίκες και τελικά την γλυτώνουν.

Η αποφυγή των συνεπειών υπήρξε μια διαρκής πηγή γοητείας για τον Άλεν. Στο τέλος, ίσως ο Έπσταϊν παρείχε στον Άλεν κάτι επιπλέον πολύτιμο: πιθανό υλικό.

Με πληροφορίες από New York Times