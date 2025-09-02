Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα Forbes 400 με τους πλουσιότερους Αμερικανούς κάθε χρόνο από την πρώτη λίστα του 1982, εξακολουθεί να είναι ο 10ος πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι έχει δωρίσει περισσότερα από 64 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επέλεξε να εργάζεται για δεκαετίες μετά την ηλικία συνταξιοδότησης του μέσου Αμερικανού κι αστειευόμενος έχει πει ότι η μακροζωία του συνδέεται με τη διατροφή του, που βασίζεται σε McDonald’s, Coca-Cola και Dairy Queen – όλες εταιρείες στις οποίες έχει επενδύσει η Berkshire.

Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι 80χρονοι, 90χρονοι και εννέα αιωνόβιοι δισεκατομμυριούχοι που, όπως ο Μπάφετ, προτιμούν να εργάζονται μέχρι την ημέρα του θανάτου τους.

Ο 94χρονος γίγαντας των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ, παραιτήθηκε από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της News Corp., με έσοδα 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πριν από σχεδόν δύο χρόνια, παραχωρώντας τον τίτλο στον γιο του Λάχλαν, αλλά εξακολουθεί να έχει μεγάλη παρουσία στην εταιρεία.

Ο Σόρος, ο οποίος αποσύρθηκε από το hedge fund του πριν από χρόνια και έχει ήδη δωρίσει περίπου 23 δισεκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη μερικών από τους γνωστούς «φιλανθρωπικούς σκοπούς» του, είναι εδώ και καιρό ένας μεγάλος δωρητής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Συνολικά, υπάρχουν 36 Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι, αριθμός ρεκόρ, που είναι 90 ετών και άνω. Άλλοι 150 είναι 80 ετών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Victoria’s Secret, Les Wexner, και του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης και συνιδρυτή του Bloomberg, Μάικλ Μπλούμεργκ.

Είναι εντυπωσιακό δεδομένου ότι τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ αναφέρουν ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ είναι τα 78,4 έτη για όλους τους Αμερικανούς και τα 75,8 έτη για τους άνδρες της χώρας.

Συνολικά, μόνο το 3,8% του πληθυσμού των ΗΠΑ είναι 80 ετών και άνω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2020, σε σύγκριση με το 20% των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων στη λίστα Forbes.

Γιατί ένα μεγαλύτερο ποσοστό Αμερικανών δισεκατομμυριούχων φαίνεται να ζει πέρα ​​​​από τα 80 από ό,τι ο συνολικός πληθυσμός των ΗΠΑ; Θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλοί λόγοι, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι πλούσιοι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν οικονομικά την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, τους προσωπικούς γυμναστές και τα πιο φρέσκα τρόφιμα.

Οι 10 γηραιότεροι δισεκατομμυριούχοι της Αμερικής

1) Τζορτζ Τζόζεφ, 103 ετών: Ίδρυσε την Mercury General τη δεκαετία του 1960, αφού άντλησε κεφάλαια 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία αποφέρει πλέον ετήσια έσοδα 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προσφέροντας ασφάλειες αυτοκινήτου, κατοικίας και πυρός. Κατέχει το 35% της εταιρείας και παραμένει πρόεδρός της.

2) Άλις Σβαρτς, 99 ετών: Ίδρυσε την Bio-Rad Laboratories με τον εκλιπόντα σύζυγό της σε μια καλύβα στο UC Berkeley Quonset το 1952. Έχοντας μείνει χήρα το 2012, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο το 2022. Ο γιος της, Νόρμαν, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

3) Βίλμα Τις, 98 ετών: Κληρονόμησε μετοχές της διαφοροποιημένης εταιρείας χαρτοφυλακίου Loews Corporation, η οποία ιδρύθηκε από τον σύζυγό της και τον αδελφό του. Η εταιρεία είχε περιουσιακά στοιχεία άνω των 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2024.

4) Σίντνεϊ Κίμελ, 97 ετών: Είναι ο ιδρυτής της εταιρείας ένδυσης Jones New York, η οποία αργότερα πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της τις Nine West, Barney’s και άλλες μάρκες. Παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου το 2002 και πούλησε την εταιρεία για σχεδόν 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2014. Στη συνέχεια, διηύθυνε την Sidney Kimmel Entertainment, η οποία παρήγαγε ταινίες όπως το The Lincoln Lawyer (ταινία) και το The Kite Runner, μέχρι τη συγχώνευσή της με την Ivanhoe Pictures το 2017.

5) Άλαν Τζέρι, 96 ετών: Ο πρωτοπόρος της καλωδιακής τηλεόρασης που ίδρυσε την Cablevision Industries. Το 1996, πούλησε την εταιρεία στην Time Warner για 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, κερδίζοντας περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια.

6) Άρτσι Άλντις Έμερσον, 96 ετών: Ως ένας από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες στη χώρα, αυτός και η οικογένειά του κατέχουν πάνω από 2,4 εκατομμύρια στρέμματα σε όλες τις ΗΠΑ. Ίδρυσε επίσης την Sierra Pacific Industries, τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ξυλείας στη χώρα. Αν και οι γιοι του διοικούν τώρα την εταιρεία, ο «Red» εξακολουθεί να είναι τακτικός θαμώνας στο γραφείο.

7) Ντόναλντ Νιούχαους, 96 ετών: Κληρονόμησε την εκδοτική και ραδιοτηλεοπτική αυτοκρατορία Advance Publications πριν από δεκαετίες με τον εκλιπόντα αδελφό του S.I. (πέθανε το 2017). Η εταιρεία εξακολουθεί να είναι οικογενειακή επιχείρηση. Μία από τις πιο πολύτιμες συμμετοχές της είναι το μερίδιό της στον ιστότοπο κοινωνικών ειδήσεων Reddit.

8) Ανέτ Λέρνερ, 95 ετών: Το 1952, η Λέρνερ δάνεισε στον σύζυγό της, Τεντ, 250 δολάρια για να ξεκινήσει μια επιχείρηση ακινήτων, η οποία εξελίχθηκε στην Lerner Enterprises, έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή της Ουάσινγκτον. Αυτή και τα παιδιά της κληρονόμησαν την περιουσία του Τεντ μετά τον θάνατό του το 2023.

9) Τζορτζ Σόρος, 95 ετών: Γεννημένος στην Ουγγαρία το 1930, ο Σόρος επέζησε της ναζιστικής κατοχής και του διωγμού των Ούγγρων Εβραίων χάρη σε πλαστά έγγραφα που αγόρασε ο πατέρας του. Αφού σπούδασε στο London School of Economics, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1950, όπου έκανε την περιουσία του ως διαχειριστής hedge fund.

10) Γουόρεν Μπάφετ, 95 ετών: Γιος βουλευτή των ΗΠΑ από την Ομάχα της Νεμπράσκα, ο Μπάφετ μεγάλωσε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης και αγόρασε την πρώτη του μετοχή σε ηλικία 11 ετών. Το 1970, έγινε διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway και ηγήθηκε της μετατροπής της σε εταιρεία χαρτοφυλακίου με χρυσό χαρτοφυλάκιο, οι επενδύσεις της οποίας περιλαμβάνουν συμμετοχές στην American Express, την Bank of America και την Chevron. Θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές όλων των εποχώ