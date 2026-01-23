Η βρετανική εφημερίδα «Guardian» δημοσίευσε μια καυστική γελοιογραφία για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, πλαισιώνοντας τον Αμερικανό ηγέτη από γνωστούς «κακούς» της ψυχαγωγίας.

Στο σκίτσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κάθεται σε μια πολυθρόνα, στην οποία αναγράφεται το όνομά του. Η όψη του είναι παραμορφωμένη. Γύρω του υπάρχουν ανταγωνιστές από κινούμενα σχέδια, κόμικ και ταινίες, όπως ο Darth Vader από τον «Πόλεμο των Άστρων», η Κρουέλα Ντεβίλ από τα «101 Σκυλιά της Δαλματίας», ο Τζόκερ από το «Μπάτμαν», ο Χάνιμπαλ Λέκτερ από τη «Σιωπή των Αμνών», ο Mr. Burns από τους «Simpsons» και ο Dick Dastardly του «Wacky Races».

Το βρετανικό ΜΜΕ εσκεμμένα παρουσιάζει τους συνομιλητές του κατ’ αυτόν τον τρόπο, στέλνοντας ένα μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνεται τις χώρες που επέλεξαν να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης». Δηλαδή, ως κακούς.

Στη γελοιογραφία ο Τραμπ φαίνεται να λέει: «Καλώς ήρθατε στην εναρκτήρια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης».

Δείτε το σκίτσο:

Οι χώρες που υπέγραψαν τη συμφωνία για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Να υπενθυμίσουμε ότι 19 χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία για την πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές είναι: ΗΠΑ, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Αργεντινή, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ινδονησία, Ιορδανία, Κοσσυφοπέδιο, Πακιστάν, Παραγουάη, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουζμπεκιστάν και Μογγολία.