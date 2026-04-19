Ο ισραηλινός Στρατός (IDF) ανέφερε ότι στρατιώτες σκότωσαν νωρίτερα την Κυριακή ένα ένοπλο μέλος της Χεζμπολάχ που διέσχισε την «προωθημένη αμυντική γραμμή» στον νότιο Λίβανο.
Στρατιώτες της 769ης Περιφερειακής Ταξιαρχίας «Hiram» εντόπισαν έναν «οπλισμένο τρομοκράτη που παραβίασε τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, διέσχισε την εμπρόσθια γραμμή άμυνας και πλησίασε τις δυνάμεις με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή», ανέφερε.
Στη συνέχεια, οι στρατιώτες «εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη και απέκρουσαν την απειλή», προσέθεσε ο IDF.
סגירת מעגל מהירה בדרום לבנון: כוחות צה”ל חיסלו מחבל חמוש שחצה את קו ההגנה הקדמי למניעת איום ישיר על יישובי הצפון
כוחות חטיבה 769 בפיקוד אוגדה 91 פועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי למניעת איום ישיר על יישובי הצפון.
הכוחות זיהו מוקדם יותר היום, מחבל חמוש שהפר את הבנות…
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 19, 2026