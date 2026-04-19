Ο ισραηλινός Στρατός (IDF) ανέφερε ότι στρατιώτες σκότωσαν νωρίτερα την Κυριακή ένα ένοπλο μέλος της Χεζμπολάχ που διέσχισε την «προωθημένη αμυντική γραμμή» στον νότιο Λίβανο.

Στρατιώτες της 769ης Περιφερειακής Ταξιαρχίας «Hiram» εντόπισαν έναν «οπλισμένο τρομοκράτη που παραβίασε τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, διέσχισε την εμπρόσθια γραμμή άμυνας και πλησίασε τις δυνάμεις με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή», ανέφερε.

Στη συνέχεια, οι στρατιώτες «εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη και απέκρουσαν την απειλή», προσέθεσε ο IDF.