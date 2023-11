Η Χαμάς «απώλεσε τον έλεγχο στη Γάζα» και οι μαχητές της «φεύγουν προς τα νότια» υποστήριξε απόψε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς ο πόλεμος με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα βρίσκεται στην πέμπτη εβδομάδα του. «Η Χαμάς δεν έχει καμία δύναμη ικανή να σταματήσει τις ισραηλινές δυνάμεις», δήλωσε ο Γκάλαντ. Tην είδηση επιβεβαίωση η γαλλική Le Monde με πρωτοσέλιδό της.

Άμαχοι «λεηλατούν τις βάσεις της Χαμάς» και «δεν πιστεύουν πια την κυβέρνηση (σ.σ. της Χαμάς)» που ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα ο οποίος σφυροκοπείται αδιάκοπα από το Ισραήλ, διαβεβαίωσε ο υπουργός σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από πολλά τηλεοπτικά κανάλια.

Ο Γκάλαντ πρόσθεσε ότι «τις τελευταίες ημέρες έχουμε εντείνει τις επιχειρήσεις μας με στόχο τις σήραγγες (σ.σ. της Χαμάς)», προσθέτοντας ότι αυτό «θα βγάλει τους τρομοκράτες από τις σήραγγες και από εκεί είτε θα εξαλειφθούν είτε θα παραδοθούν άνευ όρων. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή».

«Κάθε μέρα εξουδετερώνουμε περισσότερους διοικητές της Χαμάς, δεκάδες και μερικές φορές εκατοντάδες τρομοκράτες και ο στρατός επιχειρεί στην καρδιά της πόλης της Γάζας», πρόσθεσε ο Γκάλαντ.

Εικόνα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει, σύμφωνα με τους Times of Israel, στρατιώτες να ποζάρουν με την πολεμική τους εξάρτυση και σημαίες του Ισραήλ μέσα στο κατειλημμένο κοινοβούλιο.

Από το 2007 έως και σήμερα, το κοινοβούλιο της Γάζας χρησιμοποιούνταν μόνο από μέλη της Χαμάς, η οποία κυβερνούσε στην Λωρίδα. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν το 2006.

Soldiers from the 1st “Golani” Brigade of the Israel Defense Force have Captured and raised the Israeli Flag in the Hamas Parliamentary Building in Gaza City. pic.twitter.com/VhVLzu2XNr

— OSINTdefender (@sentdefender) November 13, 2023