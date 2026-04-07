Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα που προκάλεσε ζημιές σε μια συναγωγή στην Τεχεράνη νωρίτερα σήμερα, δηλώνοντας ότι ο στόχος ήταν ένας υψηλόβαθμος Ιρανός διοικητής και ότι εκφράζει τη λύπη του για τις «παράπλευρες απώλειες» στον εβραϊκό οίκο λατρείας που βρισκόταν κοντά.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης και οπτικοακουστικό υλικό, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη συναγωγή Rafi Niya.

Σε απάντηση σε σχετικό ερώτημα των The Times of Israel, ο στρατός ανέφερε ότι έπληξε έναν κορυφαίο διοικητή της Khatam al-Anbiya, της στρατιωτικής διοίκησης έκτακτης ανάγκης του Ιράν.

«Λήφθηκαν αναφορές ότι μια γειτονική συναγωγή υπέστη επίσης ζημιές κατά το πλήγμα. Ο IDF λυπάται για την παράπλευρη ζημιά στη συναγωγή και τονίζει ότι η επίθεση κατευθύνθηκε εναντίον ενός ανώτερου στρατιωτικού στόχου εντός των ενόπλων δυνάμεων του καθεστώτος», δήλωσε ο IDF.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έλαβε μέτρα για να «ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για τους άμαχους» κατά την επίθεση, «συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και εναέριας επιτήρησης».

Τα αποτελέσματα του πλήγματος βρίσκονται ακόμη υπό αξιολόγηση, πρόσθεσε ο στρατός.