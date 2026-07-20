Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένας ηγέτης της προσευχής της Παρασκευής στη Μιρτζάβεχ, μια νοτιοανατολική συνοριακή κομητεία του Ιράν, δολοφονήθηκε από άγνωστους ένοπλους επιτιθέμενους νωρίς τη Δευτέρα, προκαλώντας την έντονη καταδίκη από τοπικούς αξιωματούχους.

Ο Μοκτάρ Μοχσέν Μομπαρακί, ο κυβερνήτης της κομητείας, δήλωσε ο Μολαβί Μοχάμαντ Ριτζί, ο σουνίτης ηγέτης προσευχής της Παρασκευής του τζαμιού στην πόλη, δέχθηκε επίθεση από άγνωστους ένοπλους τα ξημερώματα της Δευτέρας και αργότερα υπέκυψε στη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Καταδικάζοντας την «τρομοκρατική ενέργεια», ο Μομπαρακί είπε ότι η επίθεση ήταν «μια ανεπιτυχής προσπάθεια υπονόμευσης της ασφάλειας, της ηρεμίας και της ενότητας του λαού της επαρχίας Σιστάν και Μπαλουτσεστάν.

Η ασφάλεια, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου, και οι δικαστικές αρχές διερευνούν διεξοδικά το περιστατικό, είπε, προσθέτοντας ότι «ο εντοπισμός, η σύλληψη και η τιμωρία των δραστών αυτού του τυφλού τρομοκρατικού εγκλήματος επιδιώκεται αποφασιστικά».

Ο περιφερειάρχης προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, σε εγρήγορση και ενωμένοι, καλώντας τους να λαμβάνουν πληροφορίες για το περιστατικό μόνο από επίσημες πηγές και να μην επιτρέψουν στους «εχθρούς» να εκμεταλλευτούν τέτοιες εγκληματικές πράξεις για να σπείρουν διχόνοια και διχασμό μεταξύ των ανθρώπων.

Τονίζοντας ότι η ενότητα μεταξύ σιιτών και σουνιτικών κοινοτήτων είναι «ένα πολύτιμο πλεονέκτημα, ο Μομπαρακί είπε ότι ο λαός του Σιστάν και Μπαλουτσεστάν στέκεται σταθερά σε εγρήγορση ενάντια στις εχθρικές συνωμοσίες και ότι η επίθεση δεν θα υπονομεύσει την αλληλεγγύη ή την ασφάλεια της περιοχής.

Ο Αλί Κορντ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για την εκλογική περιφέρεια Κχας, καταδίκασε επίσης την επίθεση και εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ριτζί, τους θρησκευτικούς επιστήμονες, τους ηγέτες της προσευχής της Παρασκευής, τους σπουδαστές σεμιναρίων και τον λαό του Σιστάν και του Μπαλουτσιστάν.

Στο μήνυμά του, ο Kορντ περιέγραψε τη δολοφονία ως «τρομοκρατική και άνανδρη επίθεση εγκληματιών μισθοφόρων», προσθέτοντας ότι «τέτοιες τυφλές και άτιμες πράξεις δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα των κατοίκων των συνόρων και των επαναστατών της επαρχίας, αλλά θα ενισχύσουν την ενότητα, την αλληλεγγύη και τη συνοχή του λαού».

Κάλεσε επίσης τις επαρχιακές αρχές ασφαλείας, τις στρατιωτικές, τις δικαστικές και πολιτικές αρχές, μαζί με θρησκευτικούς λόγιους, πρεσβύτερους φυλών και ηγέτες της κοινότητας, να εντοπίσουν, να συλλάβουν και να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους και να δώσουν αποφασιστική απάντηση στους δράστες και τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας.

Η Μιρτζάβεχ, μια συνοριακή κομητεία στο νοτιοανατολικό Σιστάν και Μπαλουτσιστάν, έχει εδώ και καιρό παρουσιαστεί από τους επαρχιακούς αξιωματούχους ως σύμβολο συνύπαρξης και ενότητας μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι τρομοκρατικές ομάδες επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια και να προκαλέσουν διχασμό, αλλά ότι η δημόσια επαγρύπνηση και η συνεργασία με τις δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν τέτοιες απόπειρες.