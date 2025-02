Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα πως τα αποκαλυπτήρια του νέου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) Grok 3 που έχει αναπτύξει η εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος, η xAI, θα γίνουν στις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος).

Grok 3 release with live demo on Monday night at 8pm PT.

Smartest AI on Earth.

— Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2025