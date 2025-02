Ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμβουλος και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε χθες Κυριακή την υπηρεσία των ΗΠΑ για τη διεθνή ανάπτυξη (USAID) «εγκληματική οργάνωση», φαρμακερή κατηγορία εναντίον του δημόσιου οργανισμού αυτού μείζονος σημασίας που είδε στην πράξη το σύνολο των πιστώσεών του να παγώνει κατ’ εντολή του νέου Αμερικανού προέδρου.

Ο Ρεπουμπλικάνος που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα διέταξε αναλαμβάνοντας την εξουσία να υπάρξει παύση 90 ημερών στις χρηματοδοτήσεις για να επανεξεταστεί η βοήθεια που χορηγούν οι ΗΠΑ, απόλυτα απαραίτητη για εκατομμύρια ανθρώπους, από τους πιο ευάλωτους σε παγκόσμια κλίμακα. Επιτράπηκαν εξαιρέσεις για μια χούφτα περιπτώσεις, όπως η κατεπείγουσα επισιτιστική βοήθεια.

Χθες, ο άνθρωπος στον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε να κάνει δραστικές περικοπές στις δαπάνες του αμερικανικού ομοσπονδιακού κράτους πολλαπλασίασε τις εξαιρετικά πικρές κατηγορίες εναντίον της υπηρεσίας, που έχει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η USAID είναι εγκληματική οργάνωση», υποστήριξε ο Ίλον Μασκ μέσω X, αναπαράγοντας καταγγελίες κατά τις οποίες η ομοσπονδιακή υπηρεσία έχει «ρόλο κλειδί σε βρομοδουλειές της CIA» και στη «λογοκρισία στο διαδίκτυο».

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX κατόπιν το πήγε ακόμα πιο μακριά, θέτοντας στους 215 εκατομμύρια ακολούθους του το ερώτημα: «Ξέρατε ότι η USAID, χρησιμοποιώντας δολάρια από τους δικούς σας φόρους, χρηματοδότησε έρευνες για βιολογικά όπλα, συμπεριλαμβανομένης της COVID-19, που σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους;», χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτό, ούτε να επεκταθεί.

Did you know that USAID, using YOUR tax dollars, funded bioweapon research, including COVID-19, that killed millions of people? https://t.co/YVwyKA7ifs

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025