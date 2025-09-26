Το όνομα του Ίλον Μασκ εμφανίζεται σε αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν, με αναφορά στην πιθανή επίσκεψη του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο στο νησί του παιδεραστή.

Ο πρίγκιπας Άντριου αναφέρεται επίσης ως επιβάτης στο ιδιωτικό τζετ του Έπστιν σε έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Sky news τα εν λόγω έγγραφα δείχνουν τον Μασκ ως πιθανό επισκέπτη στο νησί του Έπστιν, στις 6 Δεκεμβρίου 2014 – έξι χρόνια μετά την καταχώριση του Έπσταϊν ως σεξουαλικού παραβάτη.

Το όνομά του εμφανίζεται σε αυτό που φαίνεται να είναι το ημερήσιο πρόγραμμα του Έπστιν, με την εξής σημείωση: «Υπενθύμιση: Ίλον Μασκ στο νησί στις 6 Δεκεμβρίου (ισχύει ακόμα;)».

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Μασκ είχε ισχυριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν σε αρχεία που αφορούσαν τον Έπστιν και κατηγόρησε την κυβέρνησή του ότι απέκρυπτε πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του προέδρου των ΗΠΑ μαζί του. Ωστόσο, δεν παρέθεσε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό του ενώ αργότερα φαίνεται να διέγραψε τις αναρτήσεις που είχε κάνει για το θέμα στο X.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης τον πρίγκιπα Άντριου ως επιβάτη σε πτήση με το τζετ του Έπστιν από το Τέτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 12 Μαΐου 2000. Μαζί αναφέρεται το όνομα της τότε φίλης του Έπστιν, της Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει πλέον καταδικαστεί για σεξουαλική διακίνηση, αλλά και δύο ονόματα που έχουν διαγραφεί.

Μία από τις γυναίκες που είχαν κατηγορήσει τον Έπστιν για τις σεξουαλικές επιθέσεις είχε αναφέρει στο δικαστήριο ότι θυμάται να είχε ταξιδέψει σε πτήση με τον πρίγκιπα. Η γυναίκα αυτή ήταν 14 ετών όταν έγινε το ταξίδι.

