Ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ επαναδιατυπώνει την αγωνία του για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη, αναδημοσιεύοντας σχετική ανάρτηση στο X που αφορά και τη χώρα μας.

«Τόσες πολλές χώρες έχουν καταρρέοντα ποσοστά γεννήσεων» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

«ΕΠΕΙΓΟΝ: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ιστορική κατάρρευση γεννήσεων» τονίζει ο χρήστης DogeDesigner την ανάρτηση του οποίου αναδημοσίευσε ο Μασκ.

  • Φινλανδία μειωμένες κατά ένα τρίτο από το 2010.
  • Ελβετία, Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία σε ιστορικά χαμηλά.
  • Πολωνία στο χαμηλότερο επίπεδο σε 200 χρόνια.
  • Ελλάδα στο χαμηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. 
  • Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία σε πάνω από 35 χρόνια πολύ χαμηλής γονιμότητας.

