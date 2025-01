Ο Ίλον Μασκ μετά την τελευταία του παρέμβαση στα εσωτερικά της Γερμανίας όπου ζήτησε από τον λαό της να ψηφίσει την ακροδεξιά AfD – παρέμβαση που ξεσήκωσε μεγάλες αντιδράσεις στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης- τώρα παρεμβαίνει και στα εσωτερικά της Μεγάλης Βρετανίας.

The people of Britain do not want this government at all. New elections. https://t.co/Vh4uHLccTh

— Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2025