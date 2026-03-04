Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού ΓΕΕΘΑ και των νατοϊκών υπηρεσιών στην Τουρκία, ο βαλλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν στην ευρύτερη περιοχή των Αδάνων. Αυτήν την πορεία δείχνουν οι συντεταγμένες οι οποίες και ανακοινώθηκαν.

Ως εκ τούτου, καταρρίπτεται η πληροφορία ανώνυμου αξιωματούχου ότι ο ιρανικός πύραυλος κατευθυνόταν στην Κύπρο.

Η αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ εκτείνεται 10 χιλιόμετρα από την πόλη των Αδάνων.

Εξυπηρετεί την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας. Ένα μεγάλο τμήμα της είναι αμιγώς αμερικανική βάση και γενικώς εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.

Αυτή η βάση ήταν προφανώς ο στόχος του ιρανικού πυραύλου.