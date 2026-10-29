Έναν μήνα μετά την εφιαλτική απόπειρα κατάληψης αεροσκάφους στον αέρα, ο Ινδός κυβερνήτης της Flydubai και το πλήρωμά του τιμήθηκαν επίσημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν.

Στην τελετή, ο πιλότος εμφανίστηκε φέροντας εμφανή τα σημάδια από τα χτυπήματα με τσεκούρι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ενώ το ένα του χέρι παραμένει δεμένο σε γύψο, υπενθυμίζοντας τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε εν ώρα καθήκοντος.

Το χρονικό της δραματικής εμπλοκής στο πιλοτήριο

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να εξουδετερώσει αιφνιδιαστικά τον κυβερνήτη με τσεκούρι, στοχεύοντας στην κατάληψη του αεροσκάφους.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο κυβερνήτης αντιστάθηκε σθεναρά και, σε απόλυτη συνεργασία με το πλήρωμα καμπίνας, κατάφερε να ακινητοποιήσει τον δράστη, αποτρέποντας μια βέβαιη αεροπορική τραγωδία και οδηγώντας την πτήση σε ασφαλή προσγείωση.

Ο ανθρώπινος διάλογος και το μήνυμα ασφάλειας

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώθηκε μια ιδιαίτερη και ανθρώπινη στιγμή μεταξύ του προέδρου των ΗΑΕ και του τραυματισμένου πιλότου. Όταν ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ τον ρώτησε για το διάστημα της αποθεραπείας του, ο κυβερνήτης απάντησε ότι θα χρειαστεί περίπου δύο μήνες, με τον πρόεδρο να του απαντά χαμογελώντας:

«Έχω μια ιδέα. Όταν αναρρώσεις, θα κάνουμε μια συνάντηση για να σου μάθω πώς να παλεύεις».

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η προεδρία των ΗΑΕ εξήρε τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία του πληρώματος, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των πτήσεων παραμένουν απόλυτη προτεραιότητα.