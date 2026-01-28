Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού κατήγγειλε χθες Τρίτη απόπειρα εισβολής πράκτορα της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στο προξενείο της χώρας στη Μινεάπολη, με φόντο τις συνεχιζόμενες εντάσεις εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών εφόδων κατά διαταγή της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, που θεωρείται ότι συγκαταλέγεται στους πιο πιστούς συμμάχους της Ουάσινγκτον στη Λατινική Αμερική, επέδωσε διακοίνωση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίτο, σημείωσε η διπλωματία του Ισημερινού σε ανακοίνωσή της.

Υπάλληλοι του προξενείου «εμπόδισαν την είσοδο του αστυνομικού» της ICE στην εγκατάσταση χθες το πρωί για να προστατεύσουν «τους πολίτες του Ισημερινού που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή» στην έδρα του, διευκρίνισε.

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν άνδρα με καλυμμένο πρόσωπο καθώς προσπαθεί να μπει στο κτήριο, ενώ μέλος του διπλωματικού προσωπικού τον προειδοποιεί πως αυτό δεν επιτρέπεται.

🚨 BREAKING: Ecuador has issued a formal protest after ICE agents attempted to enter the Ecuadorian Consulate in Minneapolis without permission, an act that diplomats say violates international consular protections. Consulate officials blocked the entry and activated emergency… pic.twitter.com/UU9WgfN9dV — Brian Allen (@allenanalysis) January 28, 2026

Το υπουργείο Εξωτερικών αξίωσε να «μην επαναληφθούν ενέργειες αυτής της φύσης σε κανένα από τα προξενεία του Ισημερινού στις ΗΠΑ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες «μικρή αποκλιμάκωση» στη Μινεάπολη μετά την άφιξη συμβούλου του που έστειλε στη Μινεσότα για να εκτονωθούν οι εντάσεις εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών εφόδων, που οδήγησαν σε δυο θανάτους Αμερικανών, 37χρονου και συνομίληκής του, από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Την περασμένη εβδομάδα, φωτογραφία στην οποία απαθανατιζόταν πεντάχρονο αγοράκι από τον Ισημερινό, σκυθρωπό, συνοδευόμενο από πράκτορα της ICE, που το κράταγε από σάκα πλάτης Σπάιντερμαν, έκανε τον γύρο του κόσμου και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και διαμαρτυριών.

Δικαστής εμπόδισε προσωρινά την απέλαση του μικρού από τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψή του, ταυτόχρονη με αυτή του πατέρα του—χωρίστηκαν—«μέχρι νεοτέρας».

Κυκλοφορούν δύο διαμετρικά αντίθετες εκδοχές για τη σύλληψή του από την αστυνομία μετανάστευσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο δικτύου σχολείων όπου ήταν γραμμένο το παιδί, χρησιμοποιήθηκε σαν «δόλωμα», αναγκάστηκε να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού του για να βγουν όποιοι βρίσκονταν στο εσωτερικό.

Οι ομοσπονδιακές αρχές αντιθέτως λένε ότι το συνέλαβαν μπροστά στο σπίτι του αφού ο πατέρας του τράπηκε σε φυγή.

Η κλιμάκωση της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών τα τελευταία χρόνια, η ανεργία, η ανέχεια, το υψηλό κόστος ζωής συγκαταλέγονται στις αιτίες που ωθούν τους πολίτες του Ισημερινού να μεταναστεύουν.

Το 2025 απελάθηκαν πάνω από 9.500 υπήκοοι της χώρας από τις Αρχές των ΗΠΑ.

Ωστόσο ο μεγαλύτερος αριθμών απελάσεων από τις αμερικανικές αρχές μεταναστών από τον Ισημερινό την τελευταία πενταετία καταγράφτηκε το 2023. Είχαν απελαθεί εκείνη τη χρονιά κάπου 18.400 άνθρωποι, κατά αριθμούς του υπουργείου Εξωτερικών στο Κίτο.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP