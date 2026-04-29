Η κυβέρνηση του Ισημερινού θα οικοδομήσει όσες φυλακές «χρειάζεται» για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, δήλωσε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Τζον Ρέιμπεργκ.

Τον Νοέμβριο άρχισε να λειτουργεί η πρώτη φυλακή υψίστης ασφαλείας στη χώρα, όπου οδηγήθηκαν 600 κρατούμενοι, ιδίως μέλη συμμοριών, με υπόδειγμα το «κέντρου εγκλεισμού της τρομοκρατίας» (CECOT) του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ερωτηθείς αν θα ανεγερθούν κι άλλες φυλακές, ο Υπουργός Εσωτερικών Ρέιμπεργκ απάντηση «ναι, πιθανόν. Όσες χρειάζεται για αυτούς τους εγκληματίες», μιλώντας στο πρακτορείο στη μεγάλη πόλη Γουαγιακίλ, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στον Ειρηνικό που έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε επίκεντρο της δράσης συμμοριών συνδεόμενων με διεθνή καρτέλ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ