Ο Ισλαμικός Τζιχάντ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ένας Γερμανοϊσραηλινός όμηρος, ο οποίος απήχθη κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στο σχεδόν επτάλεπτο βίντεο, ο όμηρος, που δηλώνει ότι ονομάζεται Ρομ Μπρασλάφσκι, ζητά από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πετύχουν την απελευθέρωσή του.

#BREAKING The family of Rom Braslavski has authorized the release of a part of the propaganda video published by Islamic Jihad pic.twitter.com/BikO9qzgSx

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) April 16, 2025