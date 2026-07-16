Μια ξεκάθαρη και στρατηγικής σημασίας γραμμή χάραξε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, καθώς εξέφρασε στον ομόλογό του των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, την “αποφασιστικότητα του Ισραήλ” να διατηρήσει τις δυνάμεις του σε τρία από τα πιο θερμά μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Το γραφείο του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας σημείωσε ότι ο Ίσραελ Κατς “υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο, προκειμένου να προστατεύει τα σύνορα του Ισραήλ και τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα από τις απειλές που αντιπροσωπεύουν οι τζιχαντιστικές δυνάμεις”.

Η διατήρηση αυτών των προκεχωρημένων ζωνών ελέγχου παρουσιάζεται από το Τελ Αβίβ ως ένα αναγκαίο αμυντικό τείχος. Στόχος είναι η άμεση θωράκιση των ισραηλινών συνόρων και η προστασία των πολιτών που κατοικούν σε παραμεθόριες κοινότητες, οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο των απειλών που αντιπροσωπεύουν οι τζιχαντιστικές δυνάμεις.

Με αυτή την κίνηση, η ισραηλινή ηγεσία στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κυριότερο σύμμαχό της, τις ΗΠΑ, ότι η ασφάλεια της χώρας θα διασφαλιστεί με σταθερή στρατιωτική παρουσία στο έδαφος, θέτοντας τις δικές της κόκκινες γραμμές στο διπλωματικό πεδίο.