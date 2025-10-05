Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή (5/10) ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, από όπου οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι προσκείμενοι στο Ιράν υεμενίτες αντάρτες έχουν εξαπολύσει πληθώρα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των πυραυλικών επιθέσεων κατά της επικράτειας του Ισραήλ αναχαιτίζεται.

Το Ισραήλ βομβάρδισε θέσεις των Χούθι στη Σαναά και στη βόρεια επαρχία Τζάουφ σε απάντηση τον περασμένο μήνα, σκοτώνοντας 35 ανθρώπους και τραυματίζοντας 131, σύμφωνα με τους αντάρτες, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης.