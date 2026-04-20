Η Iσραηλινή Πολεμική Αεροπορία σκότωσε αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ που «παραβίασαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός» και αποτελούσαν απειλή για τα στρατεύματα στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF).

Σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών εντόπισαν αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, η οποία βρίσκεται στη ζώνη ασφαλείας που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Οι IDF αναφέρουν ότι οι μαχητές «πλησίασαν τις δυνάμεις με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή» και, λίγο αργότερα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «χτύπησε και εξουδετέρωσε τους τρομοκράτες για να απομακρύνει την απειλή».

Σε άλλο περιστατικό, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκολάνι εντόπισαν αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ κοντά στον ποταμό Λιτάνι.

Οι IDF αναφέρουν ότι οι μαχητές «δραστηριοποιούνταν εντός της περιοχής της εμπρόσθιας αμυντικής γραμμής και πλησίασαν τις δυνάμεις με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή».

Λίγο μετά την αναγνώριση των μαχητών, ο στρατός αναφέρει ότι η πολεμική αεροπορία «χτύπησε και εξουδετέρωσε τους τρομοκράτες».