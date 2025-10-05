Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακάλυψε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου ένα τούνελ της Χαμάς μήκους 1,5 χιλιομέτρου που οδηγεί σε ένα υπόγειο εργαστήριο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή όπλων και το οποίο βρέθηκε δίπλα στο Ιορδανικό Νοσοκομείο στη νότια πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον IDF, η τρομοκρατική δραστηριότητα της Χαμάς που έλαβε χώρα κοντά στο νοσοκομείο συνέβη χωρίς τη συμμετοχή ή τη γνώση των Ιορδανών.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς λειτουργεί συστηματικά σε νοσοκομειακές περιοχές, εκμεταλλευόμενη ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε σε ανακοίνωση του ο Ισραηλινός Στρατός, ανεβάζοντας και βίντεο από την ανακάλυψή του.

🎥UNCOVERED: ~1.5km terror tunnel containing a weapons manufacturing workshop adjacent to the Jordanian Hospital in Gaza City. This tunnel route is part of a Hamas military outpost which, according to intelligence indications, was occupied by the organization’s platoon &… pic.twitter.com/9KmAn88SDf — Israel Defense Forces (@IDF) October 4, 2025

«ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ: Σήραγγα τρομοκρατίας μήκους 1,5 χλμ. που περιέχει ένα εργαστήριο κατασκευής όπλων δίπλα στο Ιορδανικό Νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας.

Αυτή η διαδρομή της σήραγγας αποτελεί μέρος ενός στρατιωτικού φυλακίου της Χαμάς, το οποίο, σύμφωνα με ενδείξεις των υπηρεσιών πληροφοριών, καταλαμβανόταν από τους διοικητές διμοιρίας και λόχων της οργάνωσης.

Η δραστηριότητα της Χαμάς δίπλα στο Ιορδανικό Νοσοκομείο είναι ένα ακόμη σαφές παράδειγμα της εκμετάλλευσης των αμάχων της Γάζας ως ανθρώπινων ασπίδων και έλαβε χώρα χωρίς τη συμμετοχή ή τη γνώση των Ιορδανών.

Τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού συνεχίζουν να επιχειρούν για να χαρτογραφήσουν αυτή την υπόγεια υποδομή και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε επιπλέον τοποθεσίες όπου υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής δραστηριότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του IDF.