Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέστρεψε δύο ιρανικά μαχητικά F-14 σε αεροπορική βάση κοντά στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα βίντεο από τη στρατιωτική επιχείρηση.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται επιδρομή εναντίον ιρανικής μονάδας που φέρεται να ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

RECAP of Our Recent Operations Over Tehran:

🛫 Strike on two F-14 fighter jets that were located at an airport in Tehran. These jets were intended to intercept Israeli aircraft.

❌ Thwarted a UAV launch attempt toward Israel.

🎯 Eliminated a launch cell minutes before launch… pic.twitter.com/y1gY7oBz99

— Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025