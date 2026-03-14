Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε βομβαρδισμό στην Τεχεράνη χθες Παρασκευή.

Ο στρατός περιέγραψε τους δύο αξιωματούχους ως πρόσωπα με κομβικό ρόλο στον ιρανικό μηχανισμό ασφαλείας.

«Χθες (Παρασκευή), η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε στοχευμένη επιδρομή στην Τεχεράνη και εξουδετέρωσε τους Αμπντουλάχ Τζαλάλι-Νασάμπ και Αμίρ Σαριάτ, ανώτερους αξιωματούχους στη διεύθυνση πληροφοριών του κοινού κέντρου διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπίγια», τόνισε ο ισραηλινός στην ανακοίνωσή του.

Οι δύο ήταν «μεταξύ των πιο σημαντικών προσώπων στην ιρανική κοινότητα πληροφοριών», πρόσθεσε ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι η Διοίκηση Έκτακτης Ανάγκης Χατάμ αλ Ανμπίγια είναι αρμόδια για την ανάλυση πληροφοριών που στη συνέχεια διαβιβάζονται σε Ιρανούς αξιωματούχους για να καθοδηγήσουν τον πόλεμο κατά του Ισραήλ.