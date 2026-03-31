Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως διενεργεί έρευνα για τους θανάτους κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο, αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να ευθύνεται το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, και τονίζοντας πως η περιοχή όπου σκοτώθηκαν είναι εμπόλεμη ζώνη.

«Τα συμβάντα αυτά εξετάζονται διαδοχικά για να διασαφηνιστούν οι περιστάσεις και να προσδιοριστεί εάν οφείλονταν σε δραστηριότητα της Χεζμπολάχ ή του ισραηλινού στρατού», ανέφεραν οι IDF μέσω Telegram.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμβάντα σημειώθηκαν σε τομέα όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί να γίνει a priori η υπόθεση πως ευθύνονταν δικές του δυνάμεις.

Η λεγόμενη προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), που μετρά περίπου 8.200 στρατιωτικούς από 47 κράτη, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τον θάνατο δύο Ινδονήσιων στρατιωτικών σε «έκρηξη» από άγνωστη αιτία στον νότιο Λίβανο, την επομένη του θανάτου συστρατιώτη τους, επίσης στην περιοχή των συνόρων.