Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για την άμεση εκκένωση 16 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, πριν από στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του στρατού, τονίζεται ότι «για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε τα σπίτια σας άμεσα και να κατευθυνθείτε σε ανοιχτές περιοχές».