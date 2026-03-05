Ο ισραηλινός στρατός έδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη διαταγή στον πληθυσμό να απομακρυνθεί εσπευσμένα από συνοικία της Βηρυτού την οποία ετοιμάζεται να βομβαρδίσει διότι κατ’ αυτόν το κτήριο που θα γίνει στόχος «συνδέεται» με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Η προειδοποίηση αυτή, τη διατύπωσε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιχάι Αντραΐ, καταγράφεται μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών χθες Τετάρτη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ιδίως με «άμεσες» συγκρούσεις στη Χιάμ, στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το κίνημα.