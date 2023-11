Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό του κυβερνητικά κτήρια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην πόλη της Γάζας, ιδίως το κοινοβούλιο και κτήρια της κυβέρνησης και της αστυνομίας.

Μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας και τα άρματα μάχης του σφίγγουν πλέον τον κλοιό τους στην πόλη της Γάζας, κυρίως γύρω από νοσοκομεία, τα οποία χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με το Ισραήλ, ως κέντρα εφοδιασμού και στρατιωτικές βάσεις από τη Χαμάς.

What could these Hamas terrorists possibly be doing with an RPG at the Quds Hospital? pic.twitter.com/Ajpnz0Hf4Q

Our troops risked their lives to hand-deliver 300 liters of fuel to the Shifa hospital for urgent medical purposes.

Hamas forbade the hospital from taking it.

Gaza’s Hamas-run health ministry has been warning for weeks that its hospitals are running out of fuel. If so, why… pic.twitter.com/u6XaLvdr8x

— Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2023