Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν “υψηλόβαθμο πράκτορα της Χεζμπολάχ” του Λιβάνου κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησε επίλεκτη μονάδα του πολεμικού ναυτικού στην πόλη Μπατρούν, βορείως της Βηρυτού.

«Κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης που πραγματοποίησε η ‘Shayetet 13’ (“Στολίσκος 13”, οι καταδρομείς του πολεμικού ναυτικού) στην πόλη Μπατρούν του Λιβάνου, ένας υψηλόβαθμος πράκτορας της Χεζμπολάχ συνελήφθη», δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος σε ανακοίνωση.

