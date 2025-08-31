Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι βομβάρδισε μια εγκατάσταση στην Υεμένη που στέγαζε «ανώτερους στρατιωτικούς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι».

Ο πρωθυπουργός των Χούθι, Άχμεντ αλ Ραχάουι, σκοτώθηκε στην επιδρομή, «μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους των Χούθι», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

«Ο βομβαρδισμός κατέστη εφικτός με την αξιοποίηση μιας ευκαιρίας που δόθηκε στην υπηρεσία πληροφοριών και στην ολοκλήρωση μιας ταχείας επιχείρησης, που έλαβε χώρα μέσα σε λίγες ώρες», υπογραμμίζεται.

Νωρίτερα το Σάββατο, οι Υεμενίτες αντάρτες επιβεβαίωσαν τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά. Οι Χούθι ορκίστηκαν εκδίκηση για τους θανάτους αυτούς.