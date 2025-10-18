Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε χθες Παρασκευή στη Χαν Γιούνις ένα φέρετρο με λείψανα ομήρου της Χαμάς, τα οποία ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε έναν από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Φωτογραφία: (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

(Με πληροφορίες από Times of Israel)

Eπιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου