Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πολιόρκησε στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ένα συγκρότημα που χρησιμοποιούσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς για να προετοιμάσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Το συγκρότημα ‘Αλ-Κάντσια’ χρησίμευσε ως κέντρο της Χαμάς για την εκπαίδευση τρομοκρατών», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, περιγράφοντας κυρίως μακέτες εισόδων σε κιμπούτς, στρατιωτικές βάσεις και ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Israel’s army says its forces raided a Hamas training facility in Gaza where militants prepared for the October 7 attack on Israel.https://t.co/QceGdwEjcS

— Gary Buckley™ (@myrddenbuckley) February 4, 2024