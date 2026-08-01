Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε αρκετά μέλη της φιλο-ιρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή της κορυφογραμμής του Αλί αλ-Ταχέρ, στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία.

«Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, στρατιώτες του ισραηλινού στρατού εντόπισαν αρκετούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στην περιοχή της κορυφογραμμής του Αλί αλ-Ταχέρ», ανέφερε αρχικά ο IDF.

🇮🇱 IDF ELIMINATES HEZBOLLAH TERRORISTS IN SOUTHERN LEBANON The IDF says its forces eliminated several Hezbollah terrorists overnight in the Ali al-Taher Ridge area after identifying an immediate threat to troops operating in the security zone. During the encounter, an IDF… — Mossad Commentary (@MOSSADil) August 1, 2026

«Μετά την αναγνώρισή τους, οι στρατιώτες επιτέθηκαν στους τρομοκράτες και τους εξουδετέρωσαν προκειμένου να αποτρέψουν την απειλή», πρόσθεσε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.