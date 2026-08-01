Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε αρκετά μέλη της φιλο-ιρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή της κορυφογραμμής του Αλί αλ-Ταχέρ, στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία.

«Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, στρατιώτες του ισραηλινού στρατού εντόπισαν αρκετούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στην περιοχή της κορυφογραμμής του Αλί αλ-Ταχέρ», ανέφερε αρχικά ο IDF.

«Μετά την αναγνώρισή τους, οι στρατιώτες επιτέθηκαν στους τρομοκράτες και τους εξουδετέρωσαν προκειμένου να αποτρέψουν την απειλή», πρόσθεσε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ισραηλινός στρατός #νότιος Λίβανος #Χεζμπολάχ