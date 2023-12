Έντονη ανησυχία επικρατεί για επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν και ένας από τους εμπειρότερους συμβούλους των Φρουρών στη Συρία, σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό που αποδίδεται στο Ισραήλ, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο Irna.

«Ο στρατηγός Σαγέντ Ραζί Μουσαβί πέθανε σε επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στη Συρία πριν από μερικές ώρες» στη συνοικία Σαγίντα Ζεϊνάμπ, στα νότια προάστια της Δαμασκού αναφέρει το Irna.

Ο συγκεκριμένος φέρεται να ήταν ο υπεύθυνος για τον συντονισμό της στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ Συρίας και Ιράν, μεταδίδει το Reuters από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέκοψε τη ροή του προγράμματός της για να ανακοινώσει τον θάνατό του, αναφέροντας ότι ήταν ένας από τους παλαιότερους συμβούλους των Φρουρών στη Συρία. Ήταν επίσης «μεταξύ των συντρόφων του Κασέμ Σολεϊμανί», του επικεφαλής της Δύναμης Κοντς, του επίλεκτου σώματος των Φρουρών, ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού, μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ιράκ το 2020.

One of IRGC commanders closest to Qasem Soleimani and the commander of Iranian forces in Syria "Seyed Razi Mousavi"

killed today in an Israeli airstrike in damascus pic.twitter.com/MLFOtRfuKC

— 🇷🇺 Эсса Али 🆉 Essa Ali 🇦🇪 (@ESSA_A1I) December 25, 2023