Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Μια ανταποκρίτρια της al-Quds TV σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, αυξάνοντας τη λίστα θυμάτων σε αυτό που έχει γίνει ο πιο θανατηφόρος πόλεμος για τους δημοσιογράφους στην πρόσφατη ιστορία.

Η Ισλάμ Αμπέντ σκοτώθηκε το βράδυ της Κυριακής 31/8, όταν ένα ισραηλινό πολεμικό αεροπλάνο έριξε μια βόμβα στην πόλη της Γάζας.

Το δορυφορικό τηλεοπτικό κανάλι al-Quds Today σήμερα καταδίκασε τη δολοφονία της Αμπέντ σε μια «προδοτική» ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας.

«Η ισραηλινή δολοφονική μηχανή δεν θα επιτύχει τη σίγαση της φωνής μας, τη φωνή του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας την ακλόνητη δέσμευσή του στην ενημέρωση των μέσων αντίστασης.

Το Γραφείο των ΜΜΕ της Γάζας, σε δήλωση του, καταδίκασε τη «συστηματική» στόχευση των Παλαιστινίων δημοσιογράφων κι έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα για να σταματήσει τις δολοφονίες και να προστατεύσει όσους εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης.

Το συνδικάτο των Παλαιστινίων δημοσιογράφων καταδίκασε επίσης τη δολοφονία της Αμπέντ.

«Η επίθεση του Ισραήλ στους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους είναι «μια κηλίδα ντροπής που θα στοιχειώνει για πάντα τους δράστες της αλήθειας και ένα ολοκληρωμένο έγκλημα πολέμου που προστέθηκε στην εκτεταμένη ιστορία παραβιάσεων κατά των δημοσιογράφων», δήλωσε το PJS.

«Το Ισραήλ είναι εντελώς υπεύθυνο για το θάνατο της συνάδελφου Ισλάμ Αμπέντ και για όλους τους άλλους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης που έγιναν μάρτυρες κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων τους», τόνισε.

Το PJS παρότρυνε περαιτέρω τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσων ενημέρωσης να αναλάβουν «άμεσα και δραστικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι Ισραηλινοί ηγέτες θεωρούνται υπεύθυνοι για τα συνεχή τους αδικήματα κατά της παλαιστινιακής δημοσιογραφίας».

Η Ομοσπονδία Ειδήσεων της Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) εξέφρασε επίσης τη βαθιά ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη δολοφονία των Παλαιστινίων δημοσιογράφων από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους.

Η Ομοσπονδία υπογράμμισε ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα αποτελεί σαφή παραβίαση των διεθνών νόμων και κανόνων. Αυτό έρχεται στο πλαίσιο των ισραηλινών παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης και την πολιτική του να δημεύσει την αλήθεια, να γκρεμίζει, να καλύπτει τις καθημερινές του παραβιάσεις και να τις εμποδίσει να φτάσουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη, προειδοποίησε η OIC.

Καθώς το Ισραήλ επιμένει να απαγορεύει στους ξένους δημοσιογράφους να έχουν πρόσβαση στην παράκτια επικράτεια, οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι εξακολουθούν να αποτελούν την αποκλειστική πηγή αναφοράς από πρώτο χέρι από την εμπόλεμη ζώνη.

Ωστόσο, η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα είναι ο μοναδικός πιο θανατηφόρος πόλεμος για τους δημοσιογράφους.

Στις 25 Αυγούστου, πέντε δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν από το Ισραήλ σε μια επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, μία από τις πιο θανατηφόρες από τις πολλές ισραηλινές επιθέσεις που έχουν στοχεύσει νοσοκομεία και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της σχεδόν διετούς γενοκτονικής επίθεσης.

Στις 11 Αυγούστου, ο 28χρονος δημοσιογράφος του Al Jazeera, Ανάς αλ- Σαρίφ, σκοτώθηκε μαζί με τρεις από τους συναδέλφους του σε μια σκόπιμη ισραηλινή επίθεση σε μια σκηνή των μέσων ενημέρωσης για δημοσιογράφους έξω από την κύρια πύλη νοσοκομείου της πόλης της Γάζας.

Το ισραηλινό καθεστώς σκότωσε τουλάχιστον 270 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης στους περισσότερο από 22 μήνες γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα. Αυτό σημαίνει ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε κατά μέσο όρο 13 δημοσιογράφους τον μήνα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους αποτελούν παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και αποτελεί επίσης έγκλημα πολέμου.

Οι ομάδες δικαιωμάτων λένε ότι με τη συστηματική στόχευση δημοσιογράφων, το Ισραήλ στοχεύει να δημιουργήσει ένα κενό ειδήσεων ώστε τα εγκλήματα πολέμου να μείνουν στο σκοτάδι, χωρίς αποδεικτικά ντοκουμέντα.