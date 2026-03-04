Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σκότωσε στην Τεχεράνη, ανώτερο διοικητή, υπεύθυνο για τον Λίβανο, της δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό.

Νωρίτερα την Τρίτη η “ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε και εξόντωσε τον προσωρινό διοικητή του λιβανέζικου σώματος της Δύναμης Κοντς του Ιράν, τον Νταούντ Αλί Ζαντέχ, στην Τεχεράνη”, αναφέρει η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για “τον ανώτερο Ιρανό διοικητή στον Λίβανο”.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι στόχευσε ανώτερο Ιρανό διοικητή στην Τεχεράνη, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου που ξέσπασε με την επίθεση που διεξήγαγαν από κοινού το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.