Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ισχυρίζονται ότι επιχειρούν στην «καρδιά» της πόλης της Γάζας, όπου νωρίτερα υπήρχε η πληροφορία ότι τανκς βρίσκονταν περιμετρικά για μια πιθανή έφοδο στην πόλη.

«Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, οι IDF πολεμούν στην καρδιά της πόλης της Γάζας. Στην καρδιά της τρομοκρατίας», ανέφερε σε δήλωσή του ο υποστράτηγος Φίνκελμαν, διοικητής της Νότιας Διοίκησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. «Κάθε μέρα και κάθε ώρα οι δυνάμεις μας σκοτώνουν μαχητές, καταστρέφουν σήραγγες και όπλα. Προχωράμε προς τα εχθρικά κέντρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, σε ενημέρωση του για την επιχειρησιακή πρόοδο, είπε ότι «πρόκειται για έναν περίπλοκο και δύσκολο πόλεμο και δυστυχώς έχει κόστος».

Όπως πρόσθεσε, ο στρατός του Ισραήλ δε θα σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή του.

Όπως έχουν ανακοινώσει οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ο στρατός έχει επιτεθεί «σε πάνω από 14.000 τρομοκρατικούς στόχους» τον τελευταίο μήνα, εξοντώνοντας πολλούς μαχητές της Χαμάς καθώς και καταστρέφοντας βασικές υποδομές και όπλα.»

Raw footage: Here are some of the weapons found on Hamas’ terrorists on October 7th.

1,493 hand grenades and explosives, 760 RPGs, 427 explosive belts, 375 firearms, 106 rockets and missiles.

These are just a few of the weapons used to massacre over 1,400 Israeli civilians.… pic.twitter.com/TFVpSqNxtH

— Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023