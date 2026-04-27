Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε σήμερα σε βομβαρδισμούς θέσεων της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα, στον Λίβανο, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι επιθέσεις στοχεύουν «υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα και σε άλλες περιοχές του νότιου Λιβάνου», στο πλαίσιο συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται πως η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής οργάνωσης, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου, εξακολουθεί να δοκιμάζεται.

Βάσει των όρων της συμφωνίας, η οποία έχει παραταθεί πρόσφατα, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε πλήγματα ως απάντηση σε επιθέσεις που «σχεδιάζονται, επίκεινται ή βρίσκονται σε εξέλιξη». Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά επιχειρήσεις κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε την Τρίτη ότι θα συνεχίσει να απαντά σε όσα χαρακτηρίζει «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας παράλληλα τις κατηγορίες του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες η οργάνωση υπονομεύει την κατάπαυση του πυρός.