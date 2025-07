Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ζήτησε σήμερα να μην χαθεί μια ευκαιρία για την απελευθέρωση των όμηρων που κρατούνται στη Γάζα, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ είναι έτοιμο να συνάψει κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς.

«Μια μεγάλη πλειοψηφία στους κόλπους της κυβέρνησης και του πληθυσμού τάσσεται υπέρ του σχεδίου για την απελευθέρωση των ομήρων. Αν παρουσιαστεί η ευκαιρία, δεν θα πρέπει να χαθεί», σημείωσε ο Σάαρ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Israeli FM Gideon Saar on Wednesday called on France, Germany, and the UK to reimpose sanctions on Iran in light of Tehran’s decision to end cooperation with the International Atomic Energy Agency (IAEA), calling it “a complete renunciation of all its international nuclear… pic.twitter.com/vMXKsmhj2t

— The New Region (@thenewregion) July 2, 2025