Αν ο Σπάιντερμαν είχε γεννηθεί στην Ιταλία, η καθημερινότητά του θα ήταν γεμάτη ένταση, χιούμορ και… αρώματα από φρεσκοκομμένο εσπρέσο. Μία πιο ανθρώπινη, πιο παθιασμένη και σίγουρα πιο «ναπολιτάνικη» εκδοχή του ήρωα που όλοι ξέρουμε.

Δεν χρειάζεται ιστούς για να πηδάει μέσα στα στενά, αλλά χρειάζεται έναν καφέ πριν ξεκινήσει. Κάπως έτσι θα ήταν ο Ιταλός Σπάιντερμαν στη Νάπολη: χαοτικός, παθιασμένος, και μάλλον καθυστερημένος για το κυριακάτικο μεσημεριανό. Ποιος άλλος τον φαντάζεται έτσι;

Έτσι λοιπόν εάν είχε γεννηθεί στην πανέμορφη Ιταλία, ίσως να έπινε τον καφέ του στην Φοντάνα Ντι Τρέβι, να πέταγε κέρματα στο συντριβάνι για να πραγματοποιηθούν οι ευχές του, να έκανε καντάδα στην αγαπημένη του κάτω από το μπαλκόνι της και φυσικά να ξεκίναγε την ημέρα του πίνοντας τον πιο γευστικό καφέ του κόσμου.

‘Ομως αυτό είναι ένα πολύ όμορφο όνειρο. Ο άνθρωπος – αράχνη ήταν αποκύημα της φαντασίας δύο Αμερικανών όπως θα δείτε πιο κάτω.

Η ιστορία του Spiderman

Ο άνθρωπος Αράχνη, πραγματικό όνομα: Peter Benjamin Parker) είναι φανταστικός χαρακτήρας βιβλίων κόμικ της αμερικανικής εκδοτικής εταιρείας Marvel Comics. Δημιουργήθηκε από τους Σταν Λι και Στιβ Ντίτκο.

Πρωτοεμφανίστηκε ως χαρακτήρας στο 15ο τεύχος του περιοδικού Amazing Adult Fantasy (το συγκεκριμένο τεύχος εκδόθηκε με το όνομα Amazing Fantasy τον Αύγουστο του 1962), ενώ το πρώτο περιοδικό αποκλειστικά με ιστορίες του ήταν το The Amazing Spider Man (πρώτη έκδοση τον Μάρτιο του 1963).

Τη δεκαετία του 1960, κατά τη διάρκεια της οποίας άρχισαν να δημοσιεύονται οι ιστορίες του Spider-Man, τα κόμικς υπερηρώων επιφύλασσαν μόνο δευτερεύοντες ρόλους για τους εφήβους χαρακτήρες. Ο Spider-Man ανέτρεψε την άνω πρακτική, παρουσιάζοντας έναν έφηβο ήρωα “με προσωπικές ανασφάλειες, φόβο απόρριψης και αίσθηση μοναξιάς, με τον οποίο μπορούσαν να ταυτιστούν οι νεαροί αναγνώστες”.

Η εταιρία Marvel εξέδωσε πληθώρα σειρών κόμικς με πρωταγωνιστή τον Spider-Man, με κύρια τη σειρά The Amazing Spider-Man. Με την πάροδο των ετών, ο χαρακτήρας του Πίτερ Πάρκερ εξελίχθηκε από ντροπαλός μαθητής Λυκείου σε εξωστρεφή φοιτητή πανεπιστημίου, αργότερα σε καθηγητή και στα τέλη της δεκαετίας του 2000 σε ελεύθερο επαγγελματία φωτογράφο. Επίσης έχει γίνει μέλος της ομάδας υπερηρώων με τίτλο Εκδικητές.