Ο πρίγκιπας Abdul Mateen του Μπρουνέι, ο οποίος επαινείται στο διαδίκτυο για την καλή του εμφάνιση και τη στρατιωτική του θητεία, παντρεύτηκε την «κοινή θνητή» αρραβωνιαστικιά του, σε έναν βασιλικό γάμο διάρκειας 10 ημερών.

#NSTTV The royal wedding reception of Prince Abdul Mateen Bolkiah and his wife, Dayang Anisha Rosnah, took place at Istana Nurul Iman, at Bandar Seri Bagawan. More here: https://t.co/oVznj3L1Nv and here: https://t.co/kuJRgKyGRA pic.twitter.com/A61lVcq4hB — New Straits Times (@NST_Online) January 14, 2024

Ο διάσημος στο διαδίκτυο πρίγκιπας αποκάλυψε τη σχέση και τον αρραβώνα του με την Yang Mulia Anisha Rosnah τον Δεκέμβριο.

Η ανακοίνωση εξέπληξε πολλούς θαυμαστές του ανθρώπου που κάποτε ονομαζόταν ένας από τους πιο κατάλληλους και περιζήτητους εργένηδες της Ασίας.

Η νύφη είναι εγγονή ενός συμβούλου του ηγέτη του Μπρουνέι, σουλτάνου Χασανάλ Μπολκιάχ.

Αναφέρεται ότι έχει μια εταιρεία μόδας και τουρισμού.

Prince Abdul Mateen of Brunei and his new wife Yang Mulia Anisha Rosnah arrive at glittering wedding reception attended by royals from around the world – as hundreds line the streets https://t.co/QtdOxZKAcE pic.twitter.com/LzZpmCSOcH — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 14, 2024

Ο πρίγκιπας Abdul Mateen, 32 ετών, ήταν ντυμένος με τελετουργική στολή και η νύφη του, 29 ετών, φορούσε ένα μακρύ λευκό φόρεμα και κοσμήματα για την τελετή στο παλάτι Istana Nurul Iman.

Οι αναφερόμενοι 5.000 καλεσμένοι του γάμου περιλάμβαναν δικαιώματα από τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία, καθώς και τον Πρόεδρο της Ινδονησίας Joko Widodo και τον ηγέτη των Φιλιππίνων, Ferdinand Marcos Jr.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως παντρεμένο ζευγάρι, κουνώντας χιλιάδες καλοθελητές από το πίσω μέρος μιας ανοιχτής Rolls Royce, καθώς μια πολυτελής πομπή έκανε το δρόμο της στην πρωτεύουσα, Bandar Seri Begawan.

Η δασκάλα Norliha Mohamad είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ευκαιρία να δει κανείς το βασιλικό ζεύγος ήταν μια «μια φορά στη ζωή στιγμή».

Την Τετάρτη, οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν ορισμένες από τις εκδηλώσεις γάμου στο μικρό, πλούσιο σε πετρέλαιο σουλτανάτο.

Ο πρίγκιπας Mateen είναι το δέκατο παιδί του Σουλτάνου, του μακροβιότερου μονάρχη στον κόσμο και ενός από τους πλουσιότερους.

Ο πρίγκιπας δεν έχει καμία άμεση αξίωση διαδοχής στο θρόνο, αλλά το προφίλ του έχει ανέβει τρομερά, περνώντας από εκατομμύρια followers στο Instagram.

Οι επεξεργασίες βίντεο του πρίγκιπα σε βασιλικές εκδηλώσεις, να παίζει σε αγώνες πόλο και να τον βλέπουν με τη στρατιωτική του στολή είναι άφθονα στο διαδίκτυο.

Ο γάμος ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου και έφτασε στο απόγειό του στη μεγάλη γαμήλια τελετή της Κυριακής.

Grandeur and tradition meet as Prince Abdul Mateen weds Anisha Rosnah in a lavish Brunei ceremony, uniting royalty and dignitaries from around the world. The couple’s public procession through Bandar Seri Begawan’s streets marks a historic moment, celebrating their love amidst… pic.twitter.com/Ym0J6PfSpQ — The Express Tribune (@etribune) January 14, 2024

Η τελετή του ισλαμικού γάμου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη επισημοποιώντας τον γάμο του πρίγκιπα Mateen. Συμμετείχαν μόνο άνδρες του γαμήλιου πάρτι, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα και του πατέρα του.

Την Τετάρτη, πλάνα έδειξαν πολίτες να παρατάσσονται στους δρόμους της πρωτεύουσας καθώς η βασιλική αυτοκινητοπομπή μετέφερε τον Σουλτάνο και τον Πρίγκιπα Ματίν στον εορτασμό του μέσα σε ένα τζαμί με χρυσό τρούλο.

🇧🇳#Brunei’s Prince Abdul Mateen and Princess Anisha Rosnah travelled with the royal procession to greet members of the public along the road in the capital #BandarSeriBegawan to commemorate their #RoyalWedding. Link: https://t.co/SVbsnLxPFy #PrinceAbdulMateen #Bolkiah… pic.twitter.com/pykPssPjAQ — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) January 14, 2024

Ο πρίγκιπας Mateen φορούσε μια παραδοσιακή λευκή στολή και κεφαλή με στάμπα σε σχήμα διαμαντιού. Αφού τον χάρισε ένας ιμάμης, προσκύνησε και απέδωσε τα σέβη του στον πατέρα του.