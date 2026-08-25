Ο Καναδάς ανακοίνωσε την Τρίτη (25/8) ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 27,6 δισ. καναδικών δολαρίων (19,94 δισ. δολάρια ΗΠΑ), απαντώντας με δασμούς αντίστοιχης αξίας σε εκείνους που επέβαλε η Ουάσιγκτον, καθώς η εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15%, 25% και 50%, καλύπτοντας περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα. Στο 50% περιλαμβάνονται προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, έπιπλα και ενδύματα, στο 25% τυριά, οικιακές συσκευές και ορισμένα θαλασσινά, ενώ δασμοί 15% θα επιβληθούν μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονικά είδη και εργαλεία.

Παράλληλα, η Οτάβα ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 7,5 δισ. καναδικών δολαρίων για επιχειρήσεις και εργαζομένους που πλήττονται από τη νέα εμπορική σύγκρουση.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητας εταιρειών και βοήθεια σε εργαζομένους των οποίων οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν εξαιτίας των νέων δασμών.