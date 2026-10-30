Σε μια κίνηση με σαφές γεωπολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα προχώρησε o Καναδάς, επιβεβαιώνοντας τη στενή της συνεργασία με τις Βρυξέλλες για τη στήριξη του Κιέβου.

Πιο συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ανακοίνωσε επίσημα ότι η χώρα του προτίθεται να συνεισφέρει το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ στον μηχανισμό δανεισμού που διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται πως η τοποθέτηση αυτή έγινε κατά το κλείσιμο των διήμερων επαφών της συνόδου κορυφής Καναδά – ΕΕ, η οποία φιλοξενήθηκε στο Μόντρεαλ με τη συμμετοχή κορυφαίων Ευρωπαίων και Καναδών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, η καναδική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό σχήμα έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες κάλυψης των αυξημένων δημοσιονομικών και λειτουργικών αναγκών της Ουκρανίας.