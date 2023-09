Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ δήλωσε σήμερα περήφανος για τον έφηβο γιο του, Άνταμ, ο οποίος ξυλοκόπησε έναν φυλακισμένο που είχε κατηγορηθεί ότι έκαψε ένα αντίτυπο του Κορανίου.

Στη δήλωση που έκανε ο Καντίροφ στο Telegram, ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας νεαρός άνδρας με χακί ρούχα να χτυπά με γροθιές και κλωτσιές έναν άλλο άνδρα, πριν τον ρίξει στο πάτωμα και τον χτυπήσει στο κεφάλι.

Ramzan Kadyrov published a video of his son Adam beating Nikita Zhuravel, who was accused of burning the Koran, in a pre-trial detention center.

“There are still disputes online about the fact of Adam Kadyrov’s beating of Holy Quran burner Nikita Zhuravel, an accomplice of the… pic.twitter.com/MfAEn84OHd

— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2023

