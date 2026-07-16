Το νέφος από τις δασικές πυρκαγιές που πλήττουν την επαρχία Οντάριο του Καναδά μεταφέρθηκε την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, προς τις βορειοανατολικές ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη, εκθέτοντας εκατομμύρια πολίτες σε εξαιρετικά υποβαθμισμένη ποιότητα αέρα.

Μετά το απόκοσμο, κιτρινωπό σκηνικό στο Τορόντο εξαιτίας του καπνού, οι επιπτώσεις γίνονται πλέον αισθητές στις αμερικανικές πολιτείες που συνορεύουν με τον Καναδά. Συγκεκριμένα, επηρεάζονται η Μινεσότα, το Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν και το Ιλινόι.

Παράλληλα, ο καπνός αναμένεται να καλύψει τη Νέα Υόρκη μέσα στις επόμενες ώρες.

Βίντεο δείχνει το «τείχος» καπνού από απόσταση:

Έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση

Βάσει δεδομένων της εταιρείας IQAir, το πρωί της Πέμπτης το Τορόντο αποτελούσε τη δεύτερη πιο μολυσμένη μητρόπολη παγκοσμίως, χάνοντας την «πρωτιά» μόνο από το Ντιτρόιτ (το Τορόντο κατείχε την πρώτη θέση την Τετάρτη). Στις κορυφαίες θέσεις της σχετικής λίστας συγκαταλέγονται επίσης η Μινεάπολη και το Σικάγο.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης θα αγγίξει επίπεδα «επικίνδυνα για την υγεία» εξαιτίας των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, συστήνοντας στους πολίτες να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο.

«Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το χειρότερο περιστατικό καπνού στη Νέα Υόρκη από το 2023 και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», τόνισε η δημοτική αρχή, ενώ ήδη διανέμονται μάσκες σε βιβλιοθήκες και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023, ο ουρανός της Νέας Υόρκης είχε πάρει μια πορτοκαλί απόχρωση που είχε σημαδέψει τους κατοίκους, με τον δείκτη ποιότητας αέρα να σκαρφαλώνει στο επικίνδυνο επίπεδο 465. Το νούμερο αυτό έχει ήδη ξεπεραστεί σήμερα στο Ντιτρόιτ, όπου άγγιξε το 600, σύμφωνα με το όργανο παρακολούθησης της αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA).

Εκκενώσεις κοινοτήτων στον Καναδά

Σύμφωνα με τις Αρχές της πολιτείας του Μίσιγκαν, οι δυσμενείς αυτές συνθήκες αναμένεται να παραταθούν τουλάχιστον έως την Παρασκευή, 17 Ιουλίου.

Στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας του Οντάριο η κατάσταση παραμένει δραματική, αφού καταγράφονται περισσότερα από 130 ενεργά μέτωπα, εκ των οποίων τα 63 καίνε ανεξέλεγκτα. Οι καμένες εκτάσεις είναι τεράστιες. Μόνο σε μία πυρκαγιά έχουν γίνει στάχτη σχεδόν τρία εκατομμύρια στρέμματα, με τις φλόγες να προσεγγίζουν ήδη κατοικημένες ζώνες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές του Οντάριο ζήτησαν επίσημα επιπλέον υποστήριξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά. Το αίτημα εστιάζει κυρίως στην αποστολή εναέριων μέσων προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κάτοικοι απομακρυσμένων κοινοτήτων.

Τέλος, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «X», ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, ανέφερε σχετικά: «Περισσότερες από 150 ομάδες πυροσβεστών εργάζονται πυρετωδώς για να προστατεύσουν τους κατοίκους από τις πυρκαγιές».