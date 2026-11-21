⁠Η Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, θα μιλήσει για την εμπειρία της με τον καρκίνο και την ανάρρωσή της σε ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί παγκοσμίως αυτόν τον μήνα, έγινε γνωστό σήμερα από το παλάτι του Κένσιγκτον.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Heal», θα κάνει πρεμιέρα στο BBC την 29η Νοεμβρίου προτού προβληθεί στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά.

«Ο καρκίνος σε αλλάζει», εκμυστηρεύεται η Κέιτ στην ταινία, σύμφωνα με το τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα το BBC. «Αλλάζει το σώμα σου, σε αλλάζει σωματικά, όμως υπάρχει και μια πολύ, πολύ βαθύτερη διάσταση στις αλλαγές που επιφέρει μέσα σου μια διάγνωση καρκίνου».

Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της πριγκίπισσας Κέιτ:

Η Κέιτ, σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2024 ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, αφού εξετάσεις που είχε κάνει ύστερα από μια σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα είχαν εντοπίσει καρκίνο. Η ίδια δεν έχει αποκαλύψει το είδος του καρκίνου της.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πριγκίπισσα καθώς ολοκληρώνει το National Three ⁠Peaks Challenge, την ανάβαση των ψηλότερων βουνών στη Σκωτία, την Αγγλία και την Ουαλία μέσα σε 24 ώρες, για να συνδράμει το φιλανθρωπικό έργο του The Royal Marsden Cancer Charity.

Το παλάτι του Κένσιγκτον επισημαίνει σε μια ανακοίνωση πως η ταινία εξετάζει τον αντίκτυπο μιας σοβαρής νόσου στους ασθενείς και το περιβάλλον τους, βασιζόμενο στην εμπειρία της Κέιτ και τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Η πριγκίπισσα υπογραμμίζει πως το εγχείρημα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν τη διάγνωση, τη θεραπεία και την ανάρρωση, καθώς και να αναδείξει προσεγγίσεις στη φροντίδα που ενισχύουν την ευημερία των ασθενών κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στο BBC One και BBC iPlayer στη Βρετανία την 29η Νοεμβρίου, πριν από την προβολή στο NBC στις ΗΠΑ, στο Channel 9 στην Αυστραλία και στο CTV και στο Noovo στον Καναδά.