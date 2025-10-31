Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μετά την οργισμένη αντίδραση του παλατιού με την εκδίωξη του πρίγκιπα Άντριου από το Μπάκιγχαμ, ο βασιλιάς Κάρολος προσπαθεί να προστατέψει το κύρος της μοναρχίας, παρά το ισχυρό πλήγμα που έχει δεχτεί με την εμπλοκή του Άντριου στο πολύκροτο σκάνδαλο του Επστάιν. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ στην ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι η βασιλική οικογένεια είναι στο πλευρό των θυμάτων των επιζώντων κάθε μορφής κακοποίησης.

Επίσης τονίζει ότι ο αποπεμφθείς θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ και αναμένεται να μετακομίσει σε ένα χώρο που στεγάζεται στο ιδιωτικό κτήμα Σάντριγκχαμ στο Νόρφολκ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το βασιλιά.

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που συγκλονίζει το Παλάτι και τη βρετανική κοινή γνώμη, η οποία ελήφθη από το Βασιλιά Κάρολο Γ΄, αφαιρώντας από τον αδελφό του Άντριου όλους τους βασιλικούς τίτλους και τιμές και απαιτώντας την άμεση αποχώρησή του από το πολυτελές Royal Lodge, τη μόνιμη κατοικία του επί τρεις δεκαετίες.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως οι «κυρώσεις κρίθηκαν αναγκαίες» λόγω των συνεχιζόμενων αποκαλύψεων γύρω από τη σχέση του με τον χρηματοδότη και καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, τον οποίο ο Άντριου είχε ισχυριστεί ψευδώς ότι είχε πάψει να βλέπει από το 2010.

Η αποκάλυψη ωστόσο ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπου ο πρώην δούκας γράφει στον Επστάιν «είμαστε μαζί σε αυτό» λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας με την ανήλικη τότε Βιρτζίνια Τζέφρι, αποδεικνύει το αντίθετο.

Ο Κάρολος προστατεύει τις κόρες του Άντριου

Την ίδια στιγμή, οι κόρες του Άντριου, η Πριγκίπισσα Μπεατρίς 37 ετών και η Πριγκίπισσα Ευγενία 35 ετών, θα κρατήσουν τους τίτλους τους ως «Υψηλότατες», έπειτα από απόφαση του βασιλιά Καρόλου.

Ναι μεν ο Άντριου εκδιώχθηκε από το παλάτι όπου διέμενε σε μια πτέρυγα με τη πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον για περισσότερες από δυο δεκαετίες, όμως ο Κάρολος θέλει να προστατέψει τις δυο κόρες του Άντριου. Ένας ξεκάθαρος τρόπος υποστήριξης προς το πρόσωπό τους, είναι η διατήρηση του τίτλου τους.

Οι αποκαλύψεις για την εμπλοκή του Άντριου στην κακοποίηση της ανήλικης Βιρτζίνιας Τζουφρέ, σύμφωνα με τον Άντριου Μπαλόνι, βασιλικό ιστορικό και συγγραφέα, αυτή η κίνηση του Καρόλου εναντίον του μικρότερου αδερφού του, δεν πρόκειται να είναι η τελευταία.

«Συνεπώς, πιστεύω ότι δεν τελείωσαν όλα για τον Άντριου», δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mirror.

Το βιβλίο της Τζουφρέ προκάλεσε καταιγισμό εξελίξεων

Η νέα καταιγίδα ξέσπασε φέτος με την κυκλοφορία του βιβλίου «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice», το οποίο η Τζουφρέ ολοκλήρωσε πριν από τον θάνατό της, στα 41 της.

Στις σελίδες του περιγράφει ανατριχιαστικά τις εμπειρίες της ως θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον Επστάιν και κατηγορεί ευθέως τον Άντριου ότι την κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον τρεις φορές, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αντιμετώπιζε το σεξ μαζί της ως «κληρονομικό του δικαίωμα».

Αποκαλεί τον Επστάιν «μάστερ της χειραγώγησης» και περιγράφει τρεις φορές που όπως ισχυρίζεται, ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της μεταξύ άλλων, στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο. Η Τζιουφρέ, η οποία γνώρισε τον Επστάιν μέσω της Μάξγουελ, ισχυρίζεται ότι ήταν μία από τις πολλές ευάλωτες ανήλικες κοπέλες, που έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον χρηματιστή και τους πλούσιους «φίλους» του.

Μετά την έκδοση, η οικογένειά της δήλωσε:

«Μια απλή Αμερικανίδα κοπέλα νίκησε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το θάρρος της.»

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο αδερφός της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία έδωσε τέλος στη ζωή της στα 41 της χρόνια, ξεσπάει σε λυγμούς στο άκουσμα της είδησης ότι ο πρώην πρίγκιπας έχασε τον τίτλο του.

Πηγή: Daily Mail