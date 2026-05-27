Viral έχει γίνει βίντεο που δείχνει τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, να πιάνει ατάραχος και με γυμνά χέρια δύο φίδια Black Racer και να τα απομακρύνει από το παραθαλάσσιο σπίτι του συνεργάτη του, Μεχμέτ Οζ, στη Φλόριντα.

«Η Τσέριλ μου ζητά να απομακρύνω δύο φίδια Black Racers», έγραψε ο Κένεντι στην ανάρτησή του, αναφερόμενος προφανώς στη σύζυγό του, Τσέρυλ Χέινς η οποία βρισκόταν μαζί του.

Σύμφωνα με την National Park Service (σ.σ. Αμερικανική Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων), τα Black Racers είναι μη δηλητηριώδη φίδια και γενικά ακίνδυνα για τον άνθρωπο, αρκεί κανείς να μην αποφασίσει (όπως ο RFK Jr.) ότι η καλύτερη ιδέα για ένα ανοιξιάτικο απόγευμα είναι να τα σηκώσει για… selfie μπροστά στην κάμερα.

Στο βίντεο ακούγεται μια γυναίκα να φωνάζει: «Μπόμπι, σε παρακαλώ». Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, ατάραχος, σηκώνει τα φίδια μπροστά στον φακό, την ώρα που εκείνα προσπαθούν να ξεφύγουν και τον δαγκώνουν. Εκείνος, ωστόσο, συνεχίζει να χαμογελά με την αυτοπεποίθηση ανθρώπου που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει όχι μόνο ερπετά σαν έμπειρο γητευτής αλλά και… την επιστημονική κοινότητα.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz’s patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Η «Florida Fish and Wildlife Conservation Commission» (σ.σ. Επιτροπή Προστασίας Άγριας Ζωής και Αλιείας της Φλόριντα), είχε μάλιστα προειδοποιήσει πρόσφατα τους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με φίδια, καθώς την άνοιξη είναι πιο δραστήρια.

«Κρατήστε απόσταση ασφαλείας και θαυμάστε τα από μακριά. Αντισταθείτε στην παρόρμηση να τα πιάσετε, ακόμη και τα μη δηλητηριώδη φίδια μπορούν να προκαλέσουν δυνατό δάγκωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία.

Μια συμβουλή που ο RFK Jr. φαίνεται να εξέλαβε περισσότερο ως πρόκληση παρά ως προειδοποίηση.

Βέβαια, για όσους παρακολουθούν τη δημόσια πορεία του Κένεντι, το περιστατικό δεν προκαλεί ακριβώς έκπληξη. Ο σημερινός υπουργός Υγείας έχει χτίσει εδώ και χρόνια μια σχεδόν μυθολογική σχέση με το ζωικό βασίλειο και συχνά όχι με τον πιο συμβατικό τρόπο.

Τον Απρίλιο, βρέθηκε αντιμέτωπος με ερωτήσεις στο Κογκρέσο σχετικά με αναφορές ότι είχε κόψει τα γεννητικά όργανα νεκρού ρακούν που είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο.

Δύο χρόνια νωρίτερα, είχε δεχθεί έντονη κριτική από περιβαλλοντικές οργανώσεις όταν αφηγήθηκε ότι αποκεφάλισε με αλυσοπρίονο μια νεκρή φάλαινα που είχε ξεβραστεί σε ακτή, ώστε να μπορέσει να τη μεταφέρει στην οροφή του αυτοκινήτου του.

Κάπως έτσι, ο RFK Jr. μοιάζει να κινείται διαρκώς ανάμεσα στον ρόλο του πολιτικού, του survival influencer και ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει κάθε άγριο ζώο σαν να βρίσκεται σε προσωπικό επεισόδιο ντοκιμαντέρ του Discovery Channel.

Το παράδοξο είναι ότι ο ίδιος βρίσκεται σήμερα επικεφαλής του αμερικανικού υπουργείου Υγείας, παρά το γεγονός ότι έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για τη διάδοση αντιεμβολιαστικών θεωριών και αμφισβητούμενων ισχυρισμών γύρω από την επιστήμη και τη δημόσια υγεία.

Ο Κένεντι έχει εδώ και χρόνια συνδεθεί με οργανώσεις και καμπάνιες που αμφισβητούν την ασφάλεια των εμβολίων, κάτι που του έχει φέρει σφοδρή κριτική από επιστήμονες και υγειονομικούς φορείς στις ΗΠΑ.

Αυτό βέβαια δεν τον εμποδίζει να διατηρεί το προφίλ του «αντισυστημικού καουμπόη» της αμερικανικής πολιτικής σκηνής: ενός ανθρώπου που πιάνει φίδια με γυμνά χέρια, κοντράρει την ιατρική κοινότητα και αντιμετωπίζει τις οδηγίες ασφαλείας περίπου όπως… τα φίδια Black Racer.