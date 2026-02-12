Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, φαίνεται να έχει επιλέξει την έφηβη κόρη του, Κιμ Γιου Άε, ως διάδοχό του και επόμενη ηγέτη της χώρας.

Τα διεθνή μέσα εκτιμούν ότι η Κιμ Γιου Άε είναι 13 ή 14 ετών.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με Νότιοκορεάτες βουλευτές που επικαλούνται την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS), η κόρη του ηγέτη εδραιώνει τη θέση της ως μελλοντική διάδοχος και ήδη συμμετέχει σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής. Η NIS παρακολουθεί στενά την επικείμενη εμφάνισή της σε συνεδρίαση του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών και ενδεχόμενη απονομή επίσημου τίτλου. Όπως ανέφερε ο βουλευτής Λι Σονγκ-κουέν, «στο παρελθόν περιγραφόταν ως “υπό εκπαίδευση διάδοχος”, ενώ πλέον θεωρείται ότι βρίσκεται στο στάδιο της εσωτερικής οριστικοποίησης ως διάδοχος».

Η Κιμ Γιου Άε εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, συνοδεύοντας τον πατέρα της σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων οπλικών συστημάτων. Η παρουσία της ενισχύει τις εκτιμήσεις αναλυτών ότι προετοιμάζεται να αναλάβει τον ρόλο της τέταρτης γενιάς ηγέτιδας της χώρας.

Η NIS υποστηρίζει ότι ο ρόλος της σε δημόσιες εκδηλώσεις δείχνει πως ήδη συμμετέχει στη χάραξη πολιτικής και αντιμετωπίζεται de facto ως το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο στην ιεραρχία, σύμφωνα με τους βουλευτές Λι Σονγκ-κουέν και Παρκ Σουν-γουόν.

Το Κόμμα των Εργατών της Βόρειας Κορέας αναμένεται να συγκληθεί στα τέλη Φεβρουαρίου για το ένατο Συνέδριό του, διαδικασία που αναμένεται να καθορίσει βασικούς στόχους για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν προωθεί την ανάπτυξη ενός μεγάλου υποβρυχίου, ικανό να μεταφέρει έως και 10 βαλλιστικούς πυραύλους, με εκτόπισμα 8.700 τόνων, που ενδέχεται να κινείται με πυρηνικό αντιδραστήρα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη εάν το υποβρύχιο θα διαθέτει πυρηνική πρόωση, όπως σημειώνεται στην ανάλυση της NIS.