Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τον ρόλο της βορειοκορεατικής Πολεμικής Αεροπορίας στην πυρηνική αποτροπή, σε εκδήλωση για την επέτειο των 80 χρόνων από τη σύστασή της, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Συνοδευόμενος από την κόρη του, ο Κιμ παρακολούθησε αεροπορική επίδειξη. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Rodong Sinmun, ο Κιμ Γιονγκ Ουν διακρίνεται να επιθεωρεί drones και αυτοκινούμενους εκτοξευτές πυραύλων.

Η Βόρεια Κορέα έχει ξεκινήσει μαζική παραγωγή FPV (First Person View) drones – μικρών εναέριων οχημάτων, εξοπλισμένων με κάμερα, που μεταδίδουν απευθείας εικόνα στον χειριστή – καθώς και μεγαλύτερων επιθετικών drones, όπως ανέφερε αξιωματούχος των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Οι προσδοκίες της χώρας για την Πολεμική Αεροπορία είναι πραγματικά μεγάλες», ανέφερε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA). «Η Πολεμική Αεροπορία θα πρέπει να αποκρούσει με αποφασιστικότητα και να περιορίσει κάθε είδους κατασκοπευτικές ενέργειες και ενδεχόμενες στρατιωτικές προκλήσεις του εχθρού», συμπλήρωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ